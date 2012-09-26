Org. Özel: KCK operasyonları PKK ile mücadelede önemli

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, KCK operasyonlarının PKK ile mücadelede hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Org. Özel, "Terör örgütünün işbirlikçileriyle mücadele, teröristlerle mücadele kadar önemlidir. Bölgede korku ve şiddet uygulayan, örgüte zorla eleman kazandıran, özellikle silahlı terör eylemlerini ve sivil itaatsizlik türü eylemleri organize eden, halk üzerinde oluşturduğu baskı ile terör örgütüne zorla para temin eden ve halkımızı devlete karşı provoke edenlerin yakalanması; devletimizin bekasının sağlanması, yasaların hâkim kılınması ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için hayati önemi haizdir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Türkiye Gazetesi'nin sorularına verdiği yazılı cevapta çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bingöl'deki saldırıdan önce tedbir amaçlı olarak 'zaman aldatma' taktiğini uyguladıklarını belirten Özel, ABD'den alınan istihbarat desteğinin de sınırlı olduğunu ifade etti. Genelkurmay Başkanı, örgütün Kandil'in yanısıra İran ve Suriye'de de kampları bulunduğu bilgisini verdi. Örgütün üst düzey yöneticilerinin çok sık yer değiştirdiğini ve iyi korunduğunu belirtti.

İşte önemli başlıklar:



Terör örgütünün artan saldırıları



Örgüt 2012 yılını "Final Yılı" olarak ilan etmiştir. Kendine göre son hamlelerini yapmaktadır, ancak başaramayacaktır. Örgütün "alan hâkimiyeti kurmak istediğine dair" verilen demeçler; yersiz, mesnetsiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışmayan yorumlardır.



Örgütün üst düzey yöneticileri



Çok iyi korunuyorlar ve çok sık yer değiştiriyorlar. Etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz.



Şehit sayıları



TSK olarak 1 Ocak 2012'den 24 Eylül 2012'ye kadar terörle mücadele kapsamında verdiğimiz şehit sayısı 110'dur. Aynı dönemde 427 terörist ölü, 54 terörist yaralı/sağ olarak ele geçirildi. 117 terörist kendiliğinden teslim oldu. Etkisiz hale getirilen terörist toplamı 598 olmuştur.



KCK operasyonları



Terör örgütünün işbirlikçileriyle mücadele, teröristlerle mücadele kadar önemlidir. Bölgede korku ve şiddet uygulayan, örgüte zorla eleman kazandıran, özellikle silahlı terör eylemlerini ve sivil itaatsizlik türü eylemleri organize eden, halk üzerinde oluşturduğu baskı ile terör örgütüne zorla para temin eden ve halkımızı devlete karşı provoke edenlerin yakalanması; devletimizin bekasının sağlanması, yasaların hâkim kılınması ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için hayati önemi haizdir.



İstihbarat zaafiyeti iddiaları



MİT ve Emniyet ile istihbarat paylaşımı konusunda bir zaaf yoktur. ABD'den Sınırlı ölçüde istihbarat alıyoruz.



Yargılanan personeller



Yargılamalar teröre karşı mücadelemizi etkilemez. Yargı sürecindeki personelimizin durumu bizleri derinden üzmektedir. Ancak, bu üzüntümüzün terörle mücadeledeki kararlılığımızı zaafa düşürmesi söz konusu değildir. Söz konusu personelin durumu mutlaka sistemi etkilemektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, tecrübeli personelin tutuklanmaları sebebiyle kadro görevlerinden uzak kalmalarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin anayasa ve kanunlar ile üstlenmiş olduğu görevlerin ifasına olumsuz yansımaları olmaması için, imkanlar ölçüsünde gerekli tedbirler alınmıştır. Teröristle yürütülen mücadelede askeri faktörlerin yanı sıra, psikolojik faktörler de önemli rol oynar. Yargı sürecindeki personelimizin durumu bizleri derinden üzmektedir. Ancak, bu üzüntümüzün terörle mücadeledeki kararlılığımızı zaafa düşürmesi söz konusu değildir.



Sevkiyatlardaki güvenlik tedbirleri



Öncelikle eleştiriler, doğru bilgiye dayanıyorsa, yıkıcı değil yapıcı ise değer ifade eder. Bingöl'deki terörist saldırıda intikal esnasında alınan emniyet tedbirlerinin neler olduğu, Bingöl Valiliği'nin 18 Eylül 2012 tarihli açıklamasında da ifade edilmiştir. Sorun, bu alınan tedbirlerin etkinliği ve yeterliliği ile ilgilidir. Olayla ilgili olarak 8'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Olayda, Elazığ-Bingöl-Muş karayolu güzergâhında konvoy öncesi menfezler dâhil yolun kontrolü yapılmış, 25 ayrı kontrol noktasında yolun emniyeti timlerce alınmış, ayrıca güzergâhta 6 BTR ve 4 shorland zırhlı aracı ile yol emniyet ve kontrol devriyesi icra edilmiştir. Konvoyun önüne ve arkasına zırhlı Kobra araçları, ortasına jammer konularak emniyet artırılmıştır. Olası herhangi bir gelişmeye müdahale etmek üzere silahlı helikopterler Bingöl merkezde hazır bekletilmiştir.