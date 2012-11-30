Org. Necdet Özel, Yüksek Askeri Şura toplantısına Başbakan'ın aracıyla gitti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ)'nın Aralık ayı toplantısı bu sabah başladı. YAŞ toplantısı öncesi ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

YAŞ Üyeleri Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir çıkışında ise ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısının yapılacağı Genelkurmay Karargahı'na giderken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i de kendi makam aracına aldı.

Yüksek Askerî Şûra üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda toplandı.