T24 LogoT24 Logo
Gündem

Org. Necdet Özel, Yüksek Askeri Şura toplantısına Başbakan'ın aracıyla gitti

Erdoğan, YAŞ toplantısının yapılacağı Genelkurmay Karargahı'na giderken Org. Necdet Özel'i de kendi makam aracına aldı

30 Kasım 2012 15:05

Yüksek Askeri Şura (YAŞ)'nın Aralık ayı toplantısı bu sabah başladı. YAŞ toplantısı öncesi ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

YAŞ Üyeleri Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir çıkışında ise ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısının yapılacağı Genelkurmay Karargahı'na giderken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i de kendi makam aracına aldı.

Yüksek Askerî Şûra üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda toplandı.

ETİKETLER

erdoğannecdet özelanıtkabiryaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24