'Org. Erten komutanlığı devredip istifa edecek!'

YAŞ (Yüksek Askeri Şura) kararlarıyla YAŞ üyeliğine atanan Orgeneral Mehmet Erten’in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Org. Akın Öztürk’e devrettikten sonra istifa edeceği öne sürüldü.

Vatan gazetesinden Levent İçgen’in edindiği bilgilere göre son dakika sürprizi olmazsa, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda devir teslim töreni 22 Ağustos’ta gerçekleşecek. Basına kapalı olması beklenilen törende, Org. Erten komutanlık görevini Org. Öztürk’e devredecek. Ardından da Org. Erten, orgenerallikteki 4. yılını tamamlamadığı için YAŞ kararlarıyla atamasının yapıldığı YAŞ üyeliği görevinden istifa ederek, TSK’dan emekli olacak.

Kalyoncu izne ayrıldı

YAŞ’ta, yeni kuvvet komutanlarının atanmasının ardından dikkatler, Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda yapılacak devir teslim törenlerine çevrildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna oturması beklenirken yerine Genelkurmay 2. Başkanı Org. Hulusi Akar’ın ataması yapılan Jandarma Genel Komutanı Org. Bekir Kalyoncu’nun, YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından Karargah’ı terk ederek, izne ayrıldığı öğrenildi. 30 Ağustos’ta görevi son bulacak Org. Kalyoncu’nun YAŞ kararlarının ardından hemen izne ayrılması bazı kesimler tarafından kararlara tepki olarak değerlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda devir teslim töreni yapılabilmesi için Org. Kalyoncu’nun izinden dönmesi bekleniyor. Jandarma’da da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda olduğu gibi devir teslim töreninin 22 Ağustos’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Org. Kalyoncu’nun, TSK teamüllerine göre bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanıp, iki yıl bu görevi yaptıktan sonra 2015’te Genelkurmay Başkanı olması bekleniyordu. Ancak YAŞ kararlarıyla Org. Kalyoncu’nun oturması beklenilen koltuğa başka bir tecrübeli komutan Genelkurmay 2. Başkanı Org. Hulusi Akar atandı.

Kara ve Deniz netleşmedi

YAŞ kararlarıyla TSK’da bir üst rütbeye terfi eden komutanlar, resmi olarak 30 Ağustos’ta görevlerine başlıyor. Atamalar için de resmi tarih 30 Ağustos. Ancak kuvvet komutanlıklarında YAŞ kararlarından bir süre sonra devir teslim törenleri düzenlenebiliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki devir teslim törenlerinin 22 Ağustos’ta gerçekleşmesi beklenirken, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında ise devir teslim tören tarihi henüz netleşmedi.