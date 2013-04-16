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Org. Bekir Kalyoncu: Parçalanmaya yönelik artan çaba var

"Ülke bütünlüğünün parçalanmasına yönelik tehditlerin; içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazanma çabası karşısında, değişen güvenlik algılamaları temelinde, iç güvenliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmıştır"

16 Nisan 2013 12:00

Açılım çalışmaları sürerken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’dan “uyarı” gibi bir mesaj geldi. Kalyoncu, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, dün (15 Nisan 2013) yayımlanan faaliyet raporunda, “Ülke bütünlüğünün parçalanmasına yönelik tehditlerin, içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazanma çabası karşısında, iç güvenliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmıştır” dedi.

Jandarma 2012 yılına ilişkin çalışmalarının yer aldığı faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, “üst yönetici” sıfatıyla Orgeneral Kalyoncu’nun değerlendirmeleri de yer aldı.

 

‘Güvenlik algılamaları değişti’

 

Barkın Şık'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, Kalyoncu, mesajında şunları kaydetti: 

“Küreselleşmenin getirdiği dinamik ortam; ülkelerin iç ve dış güvenlik ayrımının belirsizleşmesi ve güvenlik paradigmalarının değişmesi neticesinde, kamu düzeni ve yasal kurumların da içerisinde olduğu ulusal güvenliğe yönelik tehditler farklılaşmış, terörizm, ayrılıkçı hareketler, etnik ve dini çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, uluslararası organize suçlar ve siber terörizm gibi asimetrik tehditler, yeni parametreler olarak ortaya çıkmış ve güvenlik algılamalarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Ülke bütünlüğünün parçalanmasına yönelik tehditlerin; içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazanma çabası karşısında, değişen güvenlik algılamaları temelinde, iç güvenliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmıştır.”

Raporda, 2012 yılına ilişkin terör istatistiklerine yer verilirken de şöyle denildi: 

“Jandarma sorumluluk sahasında; 151’i mayına basma ve patlayıcı madde kullanma, 137’si çatışma, 59’u yol kesme, 66’sı adam kaçırma, 13’ü yağma, 287’si taciz ateşi, 57’si silahlı saldırı, 114’ü sabotaj ve kundaklama, 44’ü teslim olma, 48’i toplumsal olay, 261’i terörist/işbirlikçi yakalama, 169’u silah/malzeme ele geçirme, 140’ı mayın ve patlayıcı madde bulma, 142’si diğer olaylar olmak üzere toplam 1.688 terör olayı meydana gelmiştir. Olay sayısı geçen yıla göre % 49 (1.130 olay) artmıştır.”

 

Jandarma 157 şehit verdi

 

2012 yılında meydana gelen terör olaylarında 473 terör örgütü mensubunun (338’i ölü, 65’i sağ, 70’i teslim) etkisiz hale getirildiği belirtildi. Raporda, örgüte yönelik operasyonlarda, 36,4 ton esrar ve 60 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiği de kaydedildi.

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