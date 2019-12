'Org. Başbuğ'un yerinde olsan istifa ederdim'

T24

Evren bu açıklamayı Sözcü gazetesinde Ertuğrul Akbay'a yaptı. Akbay'ın Evren'le yaptığı (3 Ağustos 2010) söyleşi ve sunuş yazısı şöyle:Bir gerçek vardır...Sahne tozu yutanlar sahneyi...Babıâli'nin tozunu yutanlar gazeteciliği bırakamazlar...Bende de öyle oldu...Aradan yıllar geçtikten sonra bu yazı dizisini hazırladım.Bilindiği... Künyesinde de yazdığı gibi Sözcü gazetesinin sahibi oğlum Burak Akbay...Benim hiç ilgim yok.Haber toplantılarında da bulunmam...Gazetede hangi haberlerin bulunduğunu sabah sporundan dönerken bayiden satın aldığımda görürüm.* * *Sözcü gazetesi geçen ay 3. yılını doldurdu.Ve 3. yılında günlük tirajı katkısız! 200 bini geçti...Hatta, 210 bini bulduğu günler bile oldu.En önemlisi...Sözcü sadece tirajıyla değil...Tarafsız ve cesur haberciliğin nedeniyle de itibarlı ve saygın bir gazete oldu...İşte...Bir baba olarak oğlumun ve ekibinin bu başarısının verdiği gurur bana fazlasıyla yetiyor.* * *Gazetecilikte tam 45 yılım doldu...Şimdi, genç kalmak... Yıllara meydan okumak için...Neler içmek... Neler yemek... Neler yapmak gerekiyor, diye bir kitap hazılıyorum.Her şeyi kendi üzerimde deniyorumBu nedenle kimse gerçek yaşıma inanmıyor.Arkadaşlarımın çoğu bana "Yaşı olmayan adam" diyor.Haa... Unutmadan ekleyeyim...Bilindiği gib yaşlandıkça insanın boyu kısalır...Ama, ben aksine yaş aldığım halde boyumu bile 5 santim uzattım.Özellikle şunu da belirtmek istiyorum;Yaş almaktan değil... Yaşlanmaktan korkun...Netice olarak, kaç yaşınızda olursanız olun...Hazırlamakta olduğum bu kitapta yazılanları okuyup tatbik edince en az 10 yıl daha gençleşeceğinizi size garanti ederim.Sadece, 3 ay dişinizi sıkın yeter...Farkı bu 3 ayın sonunda göreceksiniz...Üstelik, yapılması istenen şeyler çok basit... Maddi bir zorluğu da yok.* * *Şimdi, bir de gazetecilik anılarımla ilgili bir kitap hazılıyorum Maddi bir zorluğu da yok.* * *Şimdi, bir de gazetecilik anılarımla ilgili bir kitap hazılıyorumBilen bilir...Gazeteciliğin en güzel yanı diğer gazetecileri atlatmaktır.Ben bu zevki çok tattım.Hürriyet gazetesinin eski Genel Müdürü Ertuğrul Özkök...Kanal D televizyonunun Genel Müdürü yazar M. Ali Birand...Ve daha birçok gazeteci benim yüzümden patronlarından çok fırça yemişlerdir.Hele Ertuğrul Özkök...Benim yüzümden gazeteciliği bile bırakmaya kalktığını açık yüreklilikle kendi köşesinde yazma cesaretini bile göstermiştir.Gazetecilikle ilgili birbirinden ilginç birçok anım var.Onları da sırası geldiğinde anlatacağım.İşte... Babıâli'nin tozunu yutan...Yaşı kaç olursa olsun mesleğinini verdiği heyecandan kopamıyor.30 yıldır tartışılan Kenan Evren Sözcü’ye konuştu… 12 Eylül öncesini… Sonrasını… Bugünü değerlendirdi.Türkiye’nin bugünkü durumunu 1980 dönemine göre kıyaslayan Kenan Evren, “Bugünkü durum daha kötü değil!.. Yalnız Kürt meselesi var ki o çok fena. Bazı olaylar vardır, ok yaydan çıktı mı telafisi zordur” dedi…Kenan Paşa ile daha önce 1 kez karşılaşmamız…2 kez de birlikte seyahatimiz olmuştu…İlk karşılaşmamız 1978 yılındaydı.O yıllar çalıştığım Günaydın gazetesi için hazırlamakta olduğum “Ecevit’lerin hayatı” adlı dizi içinBaşbakanlık köşkündeydim..Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Hanım ile birlikteyken...Başbakanın Özel Kalem Müdürü, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in geldiğini haber verdi.Haber geldiğinde zaten konuşmamız bitmiş… çaylarımızı içiyorduk….Bülent Ecevit beni salon kapısına kadar uğurladı.Dışarı çıktığımda dimdik ayakta bekleyen Kenan Paşa ile göz göze geldik…O sert bakışlarını hala hatırlıyorum.Polisten Nasıl Kurtuldum?İkincisi ise 1982 yılında davet ettiği gazete patronları ve muhabirleri ile Bulgaristan’a gitmiştik.Beni de patronum Haldun Simavi yanında götürmüştü.O sıralar Bulgaristan’ın başında Türk düşmanı diye bilinen Jivkov vardı...Kenan Evren’in Sofya ziyareti sırasında… Fotoğraf çekerken Bulgar sivil korumalar bize kasıtlı olarak çok kötü davranıyorlardı…İtip kakmaları bir tarafa…Demir uçlu ayakkabuılarıyla bacaklarımıza rastgele vuruyorlardı…Kendilerini ne kadar ikaz ettiysekte bizi hiç takmıyorlardı…En son yediğim tekme ise canımı çok acıtmıştı…Öyle ki pantolonum kan içinde kalmıştı.İşte o an kendimden geçmişim… Farkında olmadan…Can havliyle dizimle iri yarı sivil Bulgar polisi şefinin hayalarına tüm gücümle vurmuşum…En az yüz kiloluk Bulgar polisi yere yıkıldı.Bunu gören diğer polislerin beni yakalamak için hamle yapmalarına fırsat vermedim…Hemen Evren Paşa’nın yanına gittim, durumu anlattım.Evren Paşa Jivkov’a bir şeyler söyledi.Ve Jivkov’un talimatıyla da bize kötü davranan polislerin tümü bir anda ortadan kayboldu…Böylelikle Evren Paşa beni Bulgar polisin elinden kurtarmış oldu…Yoksa halim dumandı.Arabistan ziyaretiÜçüncüsü ise 1984 yılında birlikte Suudi Arabistan’a gitmiştik.Bu arada o zamanın Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem Dış İşleri Bakanı Vahit Halefoğlu ve Savunma Bakanı ile birlikte 4. umremi yapmakta bana nasip olmuştu.Ancak bu umre yanlış yorumlara yol açar diye…Kenan Evren’in fotoğrafının çekilmemesi ve haber yapılmaması için bizden rica edilmişti.Evini görünce şaşırdımBu kez yıllar sonra Bodrum’da… Yalıkavak'ta…Kenan Evren Caddesi'ndeki evindeydim.İnanın şaşırdım.Evren Paşa bu evi yıllar önce daha buraları kıymetlenmeden satın almıştı…O zamanlar orta halli birinin kolaylıkla sahip olabileceği bir yerdi burası…Salonu çok mütevazi döşenmişti…O forslu yıllarında elini şöyle oynatmasıyla havuzlu villalara, yalılara, yatlara bile kolayca sahip olabilirdiAma o bu hayatı tercih etmiştiNe kendisi için ne çocukları için…Ne de yakınları için devlet imkanlarından yararlanma yollarını seçmemişti.Büyük kızı Gülay halen İstanbul’da ve Bodrum marinasında kiraladığı…Hatıra eşya ve oyuncak satan dükkanlar işleterek hayat mücadelesi veriyordu.Her gün Sözcü okuyorRandevumuz öğleden sonra 4.30'da idi.Beni tam vaktinde karşıladıElimi sıktı…Hatırımı…Gazetenin tirajını sordu…Sonra da bizim eve de Sözcü alınıyor dedi.Teşekkür edip Maşallah Paşam formda görünüyorsunuz dedimNe formu… Ölümlerden döndüm. Zor atlattık dedi.Kenan Evren 94 yaşına 17 Temmuz’da basmıştı.Gücü, konuşması yerindeydi.Rahatsızlıklarından daha yeni kurtulmasına karşın yaşından daha genç ve dinamikti.Her konuya hakimdi.Konuşmasında hala otoriter bir ton vardı.Ancak ülkenin bugünkü durumuna sıkıldığı belliydi.Kendisine Paşam çok şaşırdım eviniz çok mütevazı dedi.Bana anılarımı okursan bu konudaki düşüncelerimi anlarsın diye cevap verdi.Anılarında aynen şöyle diyordu;Devletin üst kademelerinde yükselmiş devlet adamlarının yakın akrabaları, tanıdıkları, yakınları bu makama gelen kişinin yetkilerinden yararlanma ve böylece birçok imkanlara kavuşma yarışına girerler. Bu fırsat elimize geçmişken kesemizi dolduralım, köşeyi dönelim derler.Eğer gelinen o makamda oturan kişi de aynı düşüncenin sahibi ise bu iş daha kolaylıkla yapılır. Kısa sürede hakikaten zengin olunur. Onların tabiri ile köşe dönülür. Halbuki devlet adamlarının bu tür soygunculara kim olursa olsun… Hatta en yakını… Çocuğu veya akrabası da olsa müsaade etmemesi lazımdır.Eflatun der ki!Platon (Eflatun) bu konuda da şöyle der; Çıkarını düşünen aç gözlülerin başa geçtiği devlette baş olmanın kese doldurmak için bir yol sayıldığı devlette, düzen aramak boşunadır. Başa geçmek için birbirleriyle boğuşanlar, sonunda hem kendi başlarını, hem de devletin başını yerler.Kenan Paşa şöyle devam etti; Demekki bu tür uygunsuz davranışlar… Yani devletin başını yemeler dünya tarihi ile birlikte hala devam ediyor.Kimseye torpil yapmadık… Ben Eflatun’un dediği gibi… Hep doğru kalmak yüzünden hısım, akrabamdan bana darılanlar bile olmuştur. Her üç kızım ve damadım makamımdan yararlanmaktan çok zararını görmüşlerdir.Konuştukça daha bir yakınlaşma olmuştu.Bu nedenle başlarda sormaya çekindiğim soruları daha rahat sorar olmuştum.Siz ne yapardınız?Kenan Evren’e,Paşam… Emekli ve muvazzaf toplam 102 kişi için birden yakalama emri çıkartılması için ne diyorsunuz deyince aramızda şu konuşma geçti; Bir ordu mensubu olarak bunlar çok üzücü.Peki şimdi Genelkurmay Başkanı siz olsaydınız ne yapardınız?Benim Genelkurmay Başkanı’na karşı bir şey söylemem çirkin olur.Yalnız şunu söyleyeyim; ben olsam emekli olurdum. Ayrılırdım Genelkurmay BaşkanlığındanPeki bundan sonra bir darbe olur mu?Zannetmem…Bugünkü duruma ne diyorsunuz? Türkiye’nin bugünkü durumu 1980’den kötü mü?Değil… Şimdi yalnız Kürt meselesi var o çok fenaPeki bunun için ne yapmalı?Bazı olaylar vardır… Ok yaydan çıktı mı onun telafisi zordur.Düzelme şansı nedir?Düzelme şansını bilmiyorum.Referandum için ne diyorsunuz? Şayet “Evet” çıkıp… Size yargı yolu açılırsa…