Org. Balanlı beddua etti, sanıklar ‘Amin’ dedi

T24 - “Balyoz” sanığı Org. Bilgin Balanlı, duruşmada “Allah bize bu acıları yaşatanları helak etsin” diye beddu etti. Sanıklar “Amin” diye karşılık verdi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen “Balyoz Planı” davasının duruşmasna eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan ile Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 148 sanık ile tutuksuz sanıklardan 4'ü katıldı.



Tutuklu yargılanan 36 sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul ve emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi.



Savunma yapan Orgeneral Bilgin Balanlı, ''Türk ulusu adına, Türk hakimleri önünde temelsiz sahte iddialar nedeniyle savunma yapmak zorunda bırakıldığım için son derece üzgünüm'' diyerek, kendisini bu duruma düşürenleri de lanetlediğini söyledi.



Balanlı, “Bizlere iftira atanlar bunun hesabını bir gün mutlaka vereceklerdir. İstiklal Marşı’nda da belirtildiği gibi 'Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın" dedi.



Görsel sunum da yapan Balanlı, “Kartalın başı kopartılmış ve donanma Hasdal Limanı'na demirletilmiştir. Bu dava ile TSK mensupları suç örgütü gibi gösterilmiştir" dedi.



Bilgin Balanlı, davada yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları’nın istifa ettiğini de sözlerine ekledi.



Bu arada, Balanlı duruşmada "Allah, ‘Balyoz’ komplosunu yapanları ve bizlere bu acıları yaşatanları helak etsin" diyerek beddua etti.



Org. Balanlı'nın bu sözleri üzerine sanık ve izleyici bölümünden "Amin" sesleri yükseldi.





