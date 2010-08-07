-OREN: BAZI SERT GERGİNLİKLER VAR WASHINGTON (A.A) - 08.07.2010 - İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Oren, Türkiye ile İsrail arasında ''bazı sert gerginlikler'' olduğunu belirterek, ''Türkler, farklı bir tür politikaya giriştiler. Bizim politikalarımız ise aynı kaldı. Türkiye ile ilişkimize değer veriyoruz ve geçmişte tadını çıkardığımız dostluğu yeniden onarabileceğimizi umuyoruz'' dedi. Oren, Türkiye ve İsrail hükümetleri arasında en düzeyde bazı temaslar bulunduğunu söyledi. CNN televizyonunda gazeteci Wolf Blitzer'ın sorularını yanıtlayan Oren, ''İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen Martta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinde görüntü bile aldırılmadığı'' hatırlatılarak, o ziyaretle şimdiki arasındaki farkın sorulması üzerine, ''arada bu kadar olağanüstü bir değişim olduğunu düşünmediğini'' söyledi. Oren, ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin ''çok sağlam'' olduğunu ve böyle olmaya da devam edeceğini vurgulayarak, Obama'nın, Netanyanu ile dünkü görüşmesinde de iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğu ve İsrail Başbakanı'nın barışa ve bu yolda riskleri almada istekli olmasını övdüğünü kaydetti. Oren, Netanyahu'nun da buna karşılık Obama'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını ve İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi kararlılığını övdüğünü söyledi. -''EN YAKIN DOSTLAR ARASINDA BAZEN FARKLILIKLAR OLABİLİR''- ABD'nin, Netanyahu'nun Mart ayındaki ziyaretinin öncesinde, İsrail'in Doğu Kudüs'te bin 1600 yeni konut inşa etme planını açıklamasına gösterdiği tepkinin hatırlatılması üzerine Oren, ''en iyi dostlar, en yakın aileler arasında bile bazen farklılıklar olabileceğini'' ifade etti. Dostluğa dair testin, aradaki farklılıkların üstesinden gelme yolu ve iletişimden geçtiğini belirten Oren, ABD-İsrail ilişkilerinin de son bir yıl içinde hem güvenlik hem de diplomatik alanda daha güçlü hale geldiğini savundu. Oren, ABD ile dostluk ve yapıcı anlayışla ''çok yakın iletişim içinde'' olduklarının ve birbirlerinin pozisyonlarını çok daha derin düzeyde anladıklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze'ye giden yardım gemilerine saldırısından örnek veren Oren, ''Bu konuyu nasıl ele aldığımıza ve İsrail'in ABD ile işbirliği ve yakın istişare halinde şimdi Gazze'ye mal akışını nasıl kolaylaştırdığına bakın'' dedi. Oren, ''İsrail'in bunu neden daha önce yapmadığının'' sorulması üzerine, ''İsrail hükümeti içinde bunu daha önce yapmak isteyenler vardı. Bu zor bir süreçti. ABD ile müttefikliğimizin yine büyük bir testi olarak, birlikte bu dönüşümü yapabildik. Ve hatırlayın ki Obama sadece Netanyahu'nun Gazze'ye mal akışının kolaylaştırılması çabalarını takdir etmekle kalmadı, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiği mefhumunu da destekledi'' diye konuştu. Oren, bir soru üzerine, İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile İsrail'in pozisyonları arasında ayrılık olmadığını belirtirken, ''Askeri seçenek konusunda, örneğin eğer yaptırımlar işe yaramazsa o zaman bir fark olur mu?'' sorusu üzerine de ''Yaptırımlar üzerinde fazlasıyla odaklanmış durumdayız'' dedi. -''BAZI SERT GERGİNLİKLER VAR''- Oren, ''Türk hükümeti, İsrail'i, Türk hava sahası üzerinde artık askeri uçuş yapamayacağı yönünde bilgilendirdi mi?'' sorusu üzerine, konuyla ilgili haberlerin basında yer aldığına dikkati çekti. Oren, ''Bu konuda bize ne söyleyebilirsiniz?'' sorusuna, ''hiçbir şey'' yanıtını verdi. Oren, Türkiye-İsrail ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti: ''Bazı sert gerginlikler var. Türkler, farklı bir tür politikaya giriştiler. Bizim politikalarımız ise aynı kaldı. Türkiye ile ilişkimize değer veriyoruz ve geçmişte tadını çıkardığımız dostluğu yeniden onarabileceğimizi umuyoruz. Türkiye ve İsrail hükümetleri arasında en üst düzeylerde bazı temaslar var.''