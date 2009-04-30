Orduya süper zırhlı araç

Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, süper zırhlı araçlarla takviye edilecek. Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç ve silah taşıyıcı araç ihalesine 3 yerli firmadan teklif geldi.





FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Hema Endüstri A.Ş. ve Otokar Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş. firmalarının teklif verdiği projeyle 336 özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç (ÖMTTZA) ile 1075 adet silah taşıyıcı araç (STA) alınacak.



İhaleyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından taktik seviyede keşif gözetleme ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) keşif görevleri için ihtiyaç duyulan 336 adet ÖMTTZA'nın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan TOW, MILAN ve bomba atar silahları ile SSM tarafından orta menzilli tanksavar silahı (OMTAS) projesi kapsamında tedarik edilecek olan OMTAS'ların araç üzerinde kullanımını sağlayabilmek için 1075 adet STA'nın, ilgili dokümanların, entegre lojistik destek kapsamındaki gereksinimleri ve hizmetleri tedarik edilecek.



Savunma sanayi amaçlı programa alınan tedarik projelerinde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla üretimi yerli olanaklarla gerçekleştirilmesi öngörülen projeye, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., HEMA Endüstri A.Ş. ve Otokar Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş. şirketleri teklif verdi.



ÖMTTZA projesi kapsamında 54 adet komuta aracı, 108 adet sensör aracı, 36 adet radar aracı, 108 adet destek aracı, 30 adet KBRN keşif aracı, STA projesi kapsamında, 344 adet MILAN taşıyıcı aracı, 229 adet bomba atar taşıyıcı aracı, 350 adet TOW taşıyıcı aracı, 152 adet OMTAS taşıyıcı aracı alınacak.

Proje, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), geçen yıl öncelikli tedarik programı kapsamına alınmıştı. Zırhlı araç tedarik projesinin finansmanının Savunma Sanayii Fonu kaynaklarından karşılanması planlanıyor.



12 Mayıs 2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ve Ekim 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen fizibilite çalışması sonuçlarına göre ÖMTTZA ve STA projeleri teklife çağrı dosyası alımı için BMC San. ve Tic. A.Ş., FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., HEMA Endüstri A.Ş., Nurol Makina ve Sanayi A.Ş., Otokar Otobüs Karoseri Sanayii A.Ş., Uzel-Şınlak Savunma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. firmaları belirlenmişti.





