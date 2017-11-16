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Ordu'ya şehit acısı düştü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - HAKKARİ'nin karşısında, Irak'ın kuzeyindeki topraklarda PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya'nın acı haberi, memleketi Ordu'ya ulaştı

16 Kasım 2017 21:13

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - HAKKARİ\'nin karşısında, Irak\'ın kuzeyindeki topraklarda PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya\'nın acı haberi, memleketi Ordu\'ya ulaştı.
Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi\'nin karşısında, Irak\'ın kuzeyindeki topraklarda PKK\'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerlerden, Ordu Gölköy Akçalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya\'nın acı haberi, Altınordu\'ya bağlı Şahincili Mahallesi\'nde oturan ailesine verildi. 2 çocuk sahibi anne Nurcan ve baba Birol Kabakkaya, acı haberi duyunca sinir krizi geçirdi. Şehit haberini alan komşuları da Kabakkaya Ailesi\'ne taziye ziyaretine gitti.
ŞEHİT, \'ORADA DA ÖLÜM VAR, BURADA DA\' DEMİŞ
Şehit Sefa Kabakkaya\'nın komşusu Hasan Erkan\'da aileye taziye ziyaretinde bulunarak, \"Aileyi 10 senedir tanıyorum. Benim torunlarımla birlikte okuyup, büyüdüler. Torunum aradı, \'Sefa şehit olmuş\' dedi. O zaman buraya geldik. Ailece gelip gidiyorduk; çok dürüst, efendiydi. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir okul kazandı gidemedi. \'Orada da ölüm var burada da ölüm var\' dedi, askerliğe gitti. Babası inşaatçı, annesi ev hanımı\" dedi.

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