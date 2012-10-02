Orduya güven azaldı, hükümete güven yüzde 33 arttı

Türkiye Değerler Atlası 2012'nin sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 2008'den beri orduya olan güven azalmakta ve bu oran yüzde 76 olarak belirtilmekte. TBMM'ye olan güven ise 1990'da elde edilen sonuçlarla aynı, yüze 58. Değerler Atlası'nın araştırmasında hükümete olan güvende büyük bir artış gözlenmekte 2001 yılında bu oran yüzde 29 olarak açıklanırken; 2012 yılında yüzde 33'lük bir artışla yüzde 62'ye çıktı.

Sosyal bilimler alanında dünyanın en geniş kapsamlı projesi olarak bilinen Dünya Değerler Araştırması’nın Türkiye’ye dair sonuçları, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Değerler Araştırmaları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer tarafından hazırlanandı.

Orduya güven azaldı

Araştırmaya göre, Türkiye'de orduya güven 1990'lardaki yüzde 90'lar seviyesinden bugün yüzde 76'ya düştü. Araştırmada, orduya güvenin özellikle 2008 yılından itibaren düşüşe geçtiğine işaret edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyulan güvenin yüzde 58 olduğu belirtilen araştırmada, bu oranın 1990'da tespit edilen değerle aynı olduğu bildirildi.

Araştırmada, Türkiye'de hükümete duyulan güvenin 2001'de yüzde 29 olarak belirlendiği ifade edilerek, bugün ise oranın yüzde 62'ye ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'de kişilerarası güven çok düşük

"Türkiye'nin kişilerarası güven düzeyinin en düşük olduğu ülkelerden biri" olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu durumun coğrafi bölgeler ve bütün sosyo-demografik kesimler için geçerli olduğunu da ekledi. Ancak İstanbul dışındaki batı bölgelerinde güvensizliğin daha da belirgin olduğu ortaya çıktı.

İşte Türkiye'nin kişilerarası güven haritası:

Din

Araştırmaya göre, Türk toplumu dünyanın en dindar toplumları arasında yer alıyor.

İbadet ve dünya görüşüne ilişkin sorulardan oluşan 10 soruluk bir ölçeğe göre insanların kendilerini dindar olarak tanımlama düzeyini belirleyen araştırmada, Türkiye'de bu oran yüzde 85 olarak tespit edildi. Araştırmada, 1990'da bu oranın yüzde 75 olduğu kaydedildi.

Araştırmada, Türkiye'de haftada bir kez veya daha sık camiye giden erkeklerin oranının yüzde 57, Türkiye toplumunda oruç tutanların oranının ise yüzde 86 olduğu bildirildi.

Siyaset

Türkiye toplumunun 47 Avrupa Konseyi üyesi ülke arasında kendisini siyasi olarak 'en sağda' tanımlayan toplum olduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye toplumunun 10 üzerinden 6.4 puanla Avrupa'nın 'en sağında' yer aldığı, onu 6.3 puanla Gürcistan'ın takip ettiği bildirildi.

Araştırmaya göre, Türkiye'de ise Doğu Anadolu Bölgesi 7.6 puanla 'en sağda', İzmir 5.2 puanla 'en solda' yer aldı.

Evlilik

Araştırmaya göre, 'Evlilik modası geçmiş bir kurumdur' görüşüne katılanların oranı Türkiye'de yüzde 6 olarak tespit edildi.

Bu oranın Fransa'da yüzde 35 olduğuna işaret edilen araştırmada, Türkiye'de bu oranın 2008'de yüzde 8 olduğu bilgisine yer verildi.

Araştırmada, Türk toplumunun muhafazakarlık seviyesinin de din, kadın hakları, aile, siyaset gibi alanlarda hazırlanan 18 soruluk bir ölçekle ölçüldüğü belirtildi. Buna göre Türkiye'nin muhafazakarlık seviyesi yüzde 63 olarak tespit edildi. Araştırmada, bu oranın 1990'da yüzde 60.34, 2001'de de yüzde 64.80 olduğu vurgulandı.