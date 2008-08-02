Orduspor'da iki transfer

Tempo24-



Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Orduspor'da, kulüp basın sözcüsü Cengiz Bilgihan, Kocaelispor'dan Hakan Çimen ve Antalyaspor'dan Metin Arslan ile 2'şer yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu.



Transfer çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Bilgihan, Orduspor'a fayda sağlayacağını düşündükleri futbolcuları transfer etmek için çaba gösterdiklerini söyledi.



Bu kapsamda Kocaelispor'dan Hakan Çimen ve Antalyaspor'dan Metin Arslan ile 2'şer yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Bilgihan, iki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ordu'ya geleceklerini kaydederek, ''Transferler Ordu'ya hayırlı olsun'' dedi.