-Orduspor'da Cuper dönemi başladı ORDU (A.A)- 28.12.2011 - Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen, ''1,5 yıllık sözleşme imzaladığımız sayın Cuper, artık Orduspor'un teknik direktörüdür'' dedi. Türkmen, yaptığı açıklamada, uzun uğraşlar sonucunda Hector Cuper ile bugün son kez görüşülerek resmi sözleşmenin imzalandığını söyledi. Cuper'in Orduspor da büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade eden başkan Türkmen, ''Daha önce anlaşmaya vardığımız teknik direktör Hector Cuper ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Sayın Cuper, artık Orduspor'un teknik direktörüdür. Her iki taraf için de hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.