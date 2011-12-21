Orduspor Crespo'yu da getiriyor

T24 - Teknik direktör olarak Arjantinli hoca Hector Cuper'le anlaşan Orduspor hücum hattını da Tangocu yıldız Hernan Crespo ile güçlendiriyor.



Orduspor ara transferde ‘büyük’ oynamayı sürdürüyor...



Metin Diyadin’in ayrılmasından sonra dünyaca ünlü çalıştırcı Hector Cuper’le el sıkışan Karadeniz ekibi ‘marka’ isimleri şehre getirmek için harekete geçti.



Kulüp Başkanı Nedim Türkmen “Hector Cuper’le ön protokol imzaladık. Yeni teknik direktörümüz 26 Aralık’ta Ordu’ya gelecek” dedi. Cuper’in 4 yardımcı antrenörle Türkiye’ye geleceği bunlardan 2’sinin ise yarınki Trabzonspor maçını takip edeceği öğrenildi. Bu arada Ordu ünlü golcü Hernan Crespo ile de anlaştı.



Parma’dan ayrılacağını açıklayan Tangocu yıldız için Ordu’nun Katar ve ABD kulüplerini geride bırakacak bir teklif sunduğu kaydedildi.



