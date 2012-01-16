Orduevlerine yüzde 500 zam

T24 -

Mali sıkıntı arttı

Görevli olmayana yok

Neden daha çok ücret alıyorlar?

Bugün gazetesinin haberine göre, Sayıştay denetlemelerinin ardından elektrik, su giderlerini bütçe yerine kendi kazancından ödemek zorunda kalan orduevlerinin mali sıkıntıya düştüğü belirtildi. Görevli olarak asker yerine sivil çalıştırılmak zorunda kalınması, iç işleyiş sorunları ve hizmet kalitesinin çok düşük olması nedeniyle emekliler haricinde pek kimsenin uğramamasının da sıkıntıyı artırdığı aktarıldı. Maddi kaynak bulmakta zorlanan orduevlerini kurtarmak için bütçeden dolaylı yoldan para aktarılmasını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirildiği öğrenildi.Orduevlerinde 2012'de uygulanacak oda ücretlerinin belirlendiği ortaya çıktı. Bu kapsamda, 'görevli olması' nedeniyle orduevinde kalmak zorunda olan subay ve astsubayların oda ücretlerine yüzde 500 oranında zam yapıldığı belirtildi. Görevli olmadığı halde orduevinde kalanların ücretlerinde ise cüzi bir artış yapıldığı ve görevlilerden üçte bir oranında az ücret ödeyecekleri tespit edildi. Ancak, görevli personelin harcırah kanunu gereği verilen günlük yevmiyenin haricinde yatma ücretini de ilave olarak ödenekten alabildiği öğrenildi. Bu nedenle artırılan yatma ücretlerinin personelin cebinden çıkmayacağı devletin bütçesinden orduevinin kasasına geçeceği, böylece söz konusu para ile orduevlerinin kazancının artırılmasının hedeflendiği ileri sürüldü.Uygulanmak istenen bu yöntem sayesinde, devletin Savunma Bakanlığı'na tahsis ettiği harcırah ödeneğinin bir kısmının orduevlerine akacağı belirtildi. Orduevlerinin de önemli bir gelir elde edileceği kaydedildi. Orduya hizmet etmek amacı ile kurulmuş orduevlerinden görevli olarak faydalanan personelden, diğerlerine göre neden daha çok ücret alındığının da tartışmalara neden olduğu ifade edildi. Devlet bütçesinden dolaylı yoldan para aktarılmasının düşünüldüğü bu yöntemin Ankara'daki orduevlerinden sorumlu olan Genelkurmay Merkez Dairesi Başkanı Tuğgeneral Şahin İşleyen tarafından ortaya atıldığı iddia edildi. Karar verme mekanizmasında bulunan sorumluların da bu amaç için yönlendirildiği ileri sürüldü.