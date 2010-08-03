-ORDU'DAKİ SALDIRIDA 1 ŞEHİT ORDU (A.A) - 03.08.2010 - Ordu'nun Akkuş ilçesinde devriye görevi yapan jandarma trafik timine yönelik silahlı saldırıda yaralanan askerlerden birinin şehit olduğu bildirildi. Akkuş Jandarma Komutanlığında görevli jandarma timine ilçeye bağlı Salman yol ayrımı yöresinde trafik denetimi yaptığı sırada ormanlık araziden açılan ateş sonucu jandarma astsubay başçavuş Özgür Kaya ve jandarma uzman çavuş Tuğrul Çelik yaralandı, jandarma uzman çavuş Hacı Emin Pişkin şehit oldu. Durumu ağır olan askerlerden Hacı Emin Pişkin, Akkuş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuğrul Çelik, Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığının hava ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Özgür Kaya'nın ise Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine gönderildiği bildirildi.