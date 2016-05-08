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Ordu'daki Off-road yarışında direk devrildi: 1 yaralı

Kadın görevli ağır yaralandı

08 Mayıs 2016 16:49

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Off-road yarışında başlangıç direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kadın görevli Zeynep Ekşi hastaneye kaldırıldı. Ekşi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Evkaf Mahallesi'ndeki boş arazide 22 ilden yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 1. Ayak Fatsa Yarışı sırasında, başlangıç çizgisindeki direk rüzgarın etkisiyle devrildi.

Direğin devrildiği yerde bulunan görevli Zeynep Ekşi (22), yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan Ekşi, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

 

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