Ordu'da uyuşturucu ticaretine 29 gözaltı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu ticareti kapsamında sokak satıcılarına yönelik başlatılan 3 aylık planlı çalışma sonucunda, kentte düzenlenen operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3.5 gram esrar, 28 ecstasy hap, 177 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 tabanca, 1 şarjör ile 5 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.



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