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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

ORDU, (DHA) - ORDU'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli mahkemece tutuklandı

22 Eylül 2017 20:45

ORDU, (DHA) - ORDU\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu ticareti suçundan sokak satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 3 aydır yürütülen planla çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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