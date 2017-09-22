Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

ORDU, (DHA) - ORDU\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu ticareti suçundan sokak satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 3 aydır yürütülen planla çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.