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Yaşam

Ordu'da trafik kazası: 17 yaralı

22 Nisan 2009 21:50

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salih Zeki Şahin yönetimindeki 52 M 9506 plakalı minibüs, Güzelyurt beldesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Salih Zeki Şahin ile araçta bulunan Mehmet Özer, Ferhat Aktaş, İsa Kaya, Bahettin Deniz, Cemile Deniz, Tarık Pişkin, Faruk Pişkin, Emine Ulugöl, Aslıhan Şentürk, Tuba Altun, Melek Yılmaz, Ergül Deniz, Emine Arslan, Kaan Arıcan, Gülcan Akçay ve Seher Eken, Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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