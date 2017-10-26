Ordu'da tepki çeken deniz dolgusu ve sahil çalışması bitmek üzere

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'nun Altınordu ilçesinde, çevrecilerin yapımına karşı çıktığı, denizin doldurulmasıyla yapılan yeni sahil düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çalışmaları inceleyerek, kentin yeni bir cazibe alanına daha kavuştuğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu İlçesi\'nde, rıhtım bölgesinde denizin doldurulması sonucu yeni sahil düzenlemesi çalışması yapıldı. Bir grup çevreci, geçen yıl başlatılan çalışmalara tepki göstererek, projenin kamuoyuna açıklanmadığını iddia edip, denizin doldurulmasına ilişkin başlatılan çalışmaların durdurulması için eylem yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP\'li bazı milletvekilleri ile partililerin de katılımıyla yürüyüş düzenlenerek, çalışmaların durdurulması istendi. Tepki ve eyleme rağmen geri adım atmayarak çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Sahil Yolu güzergahı üzerinde bulunan rıhtım bölgesinde, sahil şeridinde denizin taşla doldurulup 6-10 metre genişletilmiş alanında çalışma yaptı.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Sona yaklaşılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve vatandaşların da büyük beğeni ile karşıladığını ileri süren Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Enver Yılmaz, \"Projemiz kapsamında bisiklet yolu, koşu yolu, kordon dolaşım alanı ve merdiven oturma basamakları yer alıyor. Bu alanda mevcut atıl haldeki iskeleyi de düzenledik. Yeni çelik konstrüksiyon iskelenin kurulumu ve ahşap döşeme çalışmalarımız sona erdi. Geriye kalan üstyapı çalışmalarını da kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Denizin tahkimat amacıyla doldurulmasıyla birlikte vatandaşlarımızın istifade edeceği muazzam bir gezi alanı ve sosyal alan ortaya çıkmış oldu. Burası tamamlandığında iskelesi, rıhtımı, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla birlikte sadece ilimizin değil, bölgemizin hatta ülkemizin en güzel yürüyüş alanlarından biri haline gelmiş olacak\" dedi.

DENİZ DOLGUSUYLA MEYDAN VE OTOPARK PROJESİ

Başkan Enver Yılmaz, rıhtım bölgesinde denizin doldurulması suretiyle yapılan yeni sahil düzenlemesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası karşısında Ayışığı Meydan ve Otopark Projesi çalışmalarını da başlattıklarını, denizin doldurulmasıyla burada büyük bir meydanın ortaya çıkarılacağını belirtti. Bu çalışmalarda da dolgu işlerinin büyük oranda bitirildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, buranın yeni kent meydanı, konser ve fuar alanı ile otopark olarak değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.



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