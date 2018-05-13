Ordu'da şebeke suyundan ağır metal çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Erenyurt Mahallesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından para ile satılan şebeke suyunda yüksek oranda alüminyum ve kurşun olduğu ortaya çıktı. Ağır metal içeren suyu kullanmaktan başka çaresi olmayan Ordulular ise sularının kirlenmesini yakınlardaki altın madeni olabileceğini söylüyor.

Birgün'de Demet Sargın'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından mart sonunda Çorak Suyu Deposu’ndan numune alınarak yapılan rutin analiz sonucunda ortaya çıkan tablo, söz konusu suyun kullanıma uygun olmadığını ortaya koydu. Suda 3176.0 değerinde alüminyum, 33.1 değerinde kurşun, 28.3 değerinde de demir tespit edildi. Numune sonuç raporunda ise suyun kullanıma uygun olmadığı belirtilerek “Numune suyunun analizi sonucunda söz konusu su ‘İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik’ hükümlerine göre uygun değildir” denildi.



Bölge sakini Ramis Uçar, sudaki tehlikeyi tesadüfen öğrendiklerini söyledi. Uçar şöyle konuştu: “Biz kahvehanede otururken sağlık ekibi geldi. ‘Bu suyu içmeyin. Biz analiz ettik, çok zararlı’ dediler. Şaşırdık. Suda 18 kat fazla alüminyum olduğunu söylediler. Suyu hala kullanıyoruz. Yetkililerden bir açıklama ya da suyu kesme durumu yok. Belediyenin bize parayla sattığı su bu. Bizim haricimizde 2 mahalle daha Çorak’tan gelen suyu kullanıyor. Sağlığımız konusunda endişeliyiz.”

Maden talan ediyor

Bölgedeki yurttaşlardan Cevat Atar da durumun farklı bir boyutuna değiniyor. Bölgeye 4 kilometre yakınlıdaki siyanürle altın araması yapılan madenin çevreyi tahrip ettiğini ifade eden Atar, sularının kirletilmesindeki sebebin yüksek ihtimalle bu maden olduğunu söyledi. “İzmir Bergama’da benzer bir olay yaşandı. Oradaki altın madeni çevresindeki 20 kilometrelik alanı içerisine alan bölgeye ‘sular kullanılmaz’ raporu verildi. Bizdeki maden ise sadece 4 kilometre uzaklıkta. Bir de yaklaşık 2 bin dönüm ormanı talan etmişlerdi. Şimdi tekrar başladılar kesmeye. Burada büyük bir talan var” dedi.