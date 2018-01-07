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Ordu'da Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fatsa ilçesinde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi

07 Ocak 2018 16:45

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fatsa ilçesinde \'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü\' düzenlendi.
Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için düzenlenen anma yürüyüşü Fatsa ilçesindeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanı\'ndan başladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte donarak şehit olan askerler için dua edildi. Programda konuşan Vali Yavuz, şöyle dedi:
\"Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatanda hür ve bağımsız yaşamanın bedelini 1000 yıldır ödüyoruz ve ödemeye de devam ediyoruz. 1071 yılında başlayan diriliş bize bir Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti bağışlamıştır. Balkanlara, Avrupa’ya ve dünyanın en ücra köşelerine kadar taşıma fırsatını bahşetmiştir. Tarihimizi, ecdadımızı iyi öğrenmeliyiz, hürmet ve saygıda kusur etmemeliyiz. Zaferin Allah’ın olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Sarıkamış’ta sefere çıkan ordumuz, Allah ve Resulü’ne kavuşmuş ve emeline ulaşmıştır.\"

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