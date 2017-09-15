Ordu'da şarbon nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı

Nedim KOVAN/ÇATLAPINAR (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Çatalpınar İlçesi\'nde, büyükbaş hayvan kesen 1 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıkan şarbon vakasıyla ilgili uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Ordu\'nun Çatalpınar İlçesi Elmaköy Mahallesi\'nde 11 Ağustos tarihinde büyükbaş hayvan kesen 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişinin ise halen tedavisi sürüyor. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastalık bölgesinde karantina, temizlik, dezenfeksiyon ve bilgilendirme gibi tedbirlerin uygulandığı, gerekli tüm önlemlerin de alındığı belirtildi. Karantina bölgesi uygulanan 11 mahalleye hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı, yol kontrollerinin kolluk kuvvetlerce düzenli bir şekilde yapıldığı, 3 bin 500 hayvanın aşılandığı da belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

\"Karantina bölgesinde hayvan giriş-çıkışı yasaklandığı gibi hayvan kesimleri de yasaklanmıştır. Kurban bayramı nedeni ile karantina bölgesi içerisindeki mahallelerde kurbanlık hayvan kestirmek isteyen vatandaşlarımızın hayvanları Kurban bayramından önce mahallinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince muayene edilmiş ve kesimlere sadece ruhsatlı mezbahanelerde izin verilmiştir. Bu maksatla karantina altındaki mahallelerde bulunan kurbanlık hayvanlar, bayramın 2. ve 3. günlerinde kontrollü bir şekilde Altınordu ve Fatsa Mezbanelerine kestirilmiştir. Çıkan şarbon hastalığı; alınan idari ve fenni tedbirler sonrasında başka hayvana bulaşmadığı ve karantina süresinde hastalıktan dolayı hayvan ölümü yaşanmadığı için 8 Eylül tarihinde Çatalpınar ve Çamaş İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları ile kordon ve karantina tedbirleri kaldırılarak söndürülmüştür.\"

Şarbon Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik gereği karantina bölgesinde 5 yıl süreyle hastalığa karşı aşılama yapılacağı da belirtildi.



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