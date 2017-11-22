Ordu'da kartpostallık kar manzaraları

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da yüksek kesimlere yağan kar, doğada seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Ordu\'nun yüksek kesimlerine dün gece yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 26 bin kilometre yol ağında 92 ekip, 308 araç ve iş makinesiyle karla mücadele için hazır beklerken, besiciler de sürüleriyle yaylalardan göç için yollara koyuldu. Bazı vatandaşlar da özel araçlarıyla yaylalara giderek, karın tadını çıkardı. Kar nedeniyle kartpostallık görüntüler de meydana geldi.



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