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Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, çekici ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

12 Ağustos 2018 00:05

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'nun Altınordu ilçesinde, çekici ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dörtyol Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Azmi Şahin yönetimindeki 52 M 2052 plakalı minibüs, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen  çekici ile çarpıştı. Kazada fındık hasadından dönen 8 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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