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Ordu'da FETÖ sanığına 37 kişiye hapis cezası

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 37 sanık,  2 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

01 Şubat 2018 18:44

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 37 sanık,  2 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen yıl Ocak ayında 72 sanıklı FETÖ/PDY iddianamesi hazırlandı, dava açıldı. Sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İşadamı, esnaf, öğretmen ve sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklardan İlyas Y ve Akif Aydın\'a 8 yıl 9 ay, Şahin H., Yusuf A., Ahmet K., Bilal Y., Ramazan M.\'ye 8 yıl 15 gün, Fatih İ., Mehmet V., Osman Ş., Adem K. ile Abdulkadir G.\'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklu olan Fatih İ., Mehmet V., Osman Ş., Adem K. ile Abdulkadir G.\'nin ayrıca tahliyelerine karar verildi.
Tutuksuz yargılanan 23 sanık da 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı. Halen 2 sanığında firari olduğu, dava dosyasında bazı sanıkların da daha önce başka dosyalara kaydedildiği, bu davaların da halen diğer dosyalarda sürdüğü belirtildi.

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