-Ordu'da çift cinsiyetli kuzu doğdu ORDU (A.A) - 06.02.2012 - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çift cinsiyetli kuzu dünyaya geldi. Maraşlıoğlu Mahallesi'nde dünyaya gelen çift cinsiyetli kuzunun sahibi Kemal Uslu, uzun süredir çobanlık yaptığını ve bu durumla ilk defa karşılaştığını söyledi. Yaklaşık bir hafta önce dünyaya gelen kuzunun sağlığının şuana kadar iyi olduğunu ifade eden Uslu, şunları kaydetti: ''Çocukluğumdan bu yana çobanlık yapıyorum. Bu zamana kadar insanlara ilginç gelen gelişmelere şahit oldum ama böyle bir durumla ben de ilk defa karşılaştım. Çevreden duyan geliyor. Hayvanın çift cinsiyetli olduğunu görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Diğer hayvanlardan farklı olması sebebiyle adını 'Nazlı' koydum. Çift cinsiyeti dışında hiçbir sağlık sorunu yok. Nazlı büyüdüğünde erkek mi yoksa dişi mi olacak şimdiden merak ediyorum.'' Kabadüz Tarım İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimi İhsan Özdemir konuyla ilgili olarak, kuzunun yaşama şansının yüzde elli oranında olduğunu belirterek, ''Kuzunun yaşadığı problem anne rahminde düzgün gelişimini tamamlayamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum çok ender olarak rastlanır. İlerleyen süreçte cerrahi müdahale de gerekebilir'' dedi.