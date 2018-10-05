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Ordu'da bir okulun istinat duvarı çöktü, öğrenciler tahliye edildi

Okul tedbir amacıyla bir gün tatil edildi

05 Ekim 2018 13:10

Ordu'nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü. Okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Okul tedbir amacıyla 1 gün tatil edildi.

Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, Okuldaki 577 öğrenci tahliye edildi.

Tahliyenin hemen ardından ise duvar büyük gürültüle çöktü. Alınan tedbirler nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul tatil edildi.

 

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Ordu'da bir okulun istinat duvarı çöktü, öğrenciler tahliye edildi

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