Ordu'da Akkuş Kaymakamı açığa alındı

Ordu'nun Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atila yaptığı paylaşımda Ordu Valiliği'nden aldığı tebligat doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Akkuş Kaymakamlığı görevinden açığa alındığını açıkladı. Atila, paylaşımında, "Hakkımdaki suçlamaların yanlışlığının bir an önce ortaya çıkması temennisiyle, tüm Akkuş halkımıza ve tanıdıklarıma önemle duyurumdur" ifadelerine yer verdi.

Bugün Valilikten aldığım tebligat doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Akkuş Kaymakamlığı görevinden açığa alınmış bulunmaktayım.. — Hüseyin Atila (@hsynatila) 18 Kasım 2016