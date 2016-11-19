Politika
Ordu'da Akkuş Kaymakamı açığa alındı
Hüseyin Atila, açığa alındığı bilgisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu
Ordu'nun Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atila yaptığı paylaşımda Ordu Valiliği'nden aldığı tebligat doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Akkuş Kaymakamlığı görevinden açığa alındığını açıkladı. Atila, paylaşımında, "Hakkımdaki suçlamaların yanlışlığının bir an önce ortaya çıkması temennisiyle, tüm Akkuş halkımıza ve tanıdıklarıma önemle duyurumdur" ifadelerine yer verdi.
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