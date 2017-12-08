Ordu'da Ak Parti'den 'Kudüs' protestosu

Nedim KOVAN- Ferudun ALTUNTAŞ/ORDU, (DHA)- ORDU\'da Ak Parti İl Başkanlığı tarafından cuma namazı çıkışında \'Kudüs Davamız\' adlı basın açıklaması yapılarak, Amerika Birleşik Devletleri protesto edildi.

Ordu Yalı Camii\'nde kılınan cuma namazı ardından cami avlusunda toplanan teşkilat üyeleri \'Kudüs Davamız\' adı altında basın açıklaması yaptı. Ak Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Ak Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde aynı anda yapılan basın açıklamasının Ordu\'nun 19 ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklamasını kınayan Çelenk, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. Diğer taraftan ABD\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız\" dedi. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.



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