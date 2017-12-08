Ordu'da 43 FETÖ sanığına hapis cezası

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), soruşturması kapsamında yargılanan 43 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 bin 347 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, bunlardan 428\'inin tutuklandığını, 759\'unun adli kontrol altına alınmasına karar verildiğini belirten Ayaz, FETÖ ile iltisaklı 3 şirkete de kayyum atandığını belirtti. FETÖ şüphelisi 85 kişinin halen firarda olduğunu, aramasının da devam ettiği ifade eden Başsavcı Ayaz, 260 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, 504 sanık hakkında da kamu davası açıldığını söyledi. Başsavcı Ayaz, Ordu 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda ise 43 sanık hakkında 4 yıl 2 ay ile 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildiğini, 1 sanığın da beraat ettiğini belirtti.

