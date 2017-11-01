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Ordu'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası

ORDU, (DHA)- ORDU'da FETÖ'den yargılanan 4 tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 arasında hapis cezalarına çarptırıldı

01 Kasım 2017 18:39

ORDU, (DHA)- ORDU\'da FETÖ\'den yargılanan 4 tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 arasında hapis cezalarına çarptırıldı.
Ordu 2\'nc Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen sanıklardan son kez savunmaları istendi. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan sanıklardan, öğretmenlikten ihraç edilen Mustafa S.\'ye 7 yıl 6 ay, Muhsin A., Erkan S. ve polislikten ihraç edilen Behlül K.\'ya 6 yıl 3\'er ay hapis cezası verdi. 

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