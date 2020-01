Ordu'da 17 yaşındaki İbrahim'in intiharında 'Mavi Balina' iddiası (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu\'da, \'Mavi Balina\' adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek intihar etttiği iddia edilen, lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Can Duman son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Can Duman\'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Altınordu İmam Hatip Camii avlusuna getirildi. Burada, cuma namazını takiben kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gencin babası Namık Duman, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Can Duman\'ın cenazesi, Ulubey ilçesine bağlı Düzköy\'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.