Ordu Valisi Yavuz: Anlık hız konusu tamamıyla gündemden çıkarıldı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, Türkiye\'de pilot bölge olarak ilk kez Ordu\'da uygulanan ve daha sonra artan şikayetler nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından sonlandırılan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) yerine kurulacak olan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) çalışmalarının sürdüğünü belirterek, \"Anlık hız konusu tamamıyla gündemden çıkarıldı\" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye\'de ilk kez pilot bölge olarak Ordu\'da uygulanan TEDES Projesi, 18 Kasım 2015\'te faaliyete geçti. Büyükşehir Belediyesi, sistemin altyapısını hazırlayarak projenin yürütülmesi için tüm yetkiyi Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne devretti. Karadeniz Sahil Yolu güzergahı boyunca Ordu sınırları içinde kurulan TEDES kule radar sistemiyle yaklaşık 500 bin sürücüye ceza kesildi. Tepki çeken uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından 9 Eylül 2016 tarihinde sonlandırıldı.

TEDES\'in yerine kurulacak olan EDS için ise çalışmaların devam etitği belirtildi. Ordu\'da Mart ayında faaliyete geçecek sistemin altyapısı tamamlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden sistemin açılması için onay beklendiği öğrenildi.

VALİLİK KOMİSYON ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

Ordu Valisi Seddar Yavuz, EDS için çalışmaların sürdürüldüğünü, İçişleri Bakanlığı talimatıyla Valilik\'te bir komisyon oluşturulduğunu, bu komisyonun marifetiyle geçmişte vatandaşların şikayetine konu olan hususların değerlendirildiğini kaydetti. Anlık hız konusunun tamamıyla gündemden çıkarıldığını vurgulayan Vali Seddar Yavuz, \"Vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilecekleri, ama diğer taraftan da onların güvenliklerini tehdit edecek unsurları ortadan kaldıran ya da bir nevi vatandaşların şikayetine konu olabilecek anlık hız artışlarını tamamen tolere eden yeni bir sistemi entegre etmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili olarak Valilik komisyon çalışmasını tamamladı. İçişleri Bakanlığımızın da uygun görüşü alındı. Daha sonra Büyükşehir Belediyemiz bununla ilgili olumlu bir karar aldı. Bundan sonraki süreç, artık devreye sokulması noktasındayız. Son hazırlıklar, teknik çalışmalar devam ediyor. Alanda yeni kameraların oluşturulması, uyarı levhalarının takılması gibi hususlar, teknik birtakım kontroller söz konusu\" dedi.

DEVLET TUZAK KURMAZ

Yeni sistemin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak bir sistem olduğunu da belirten Vali Yavuz, \"Şunu açıkça söyleyeyim; Devlet tuzak kurmaz. Şu anda Türkiye’deki trafik kontrolleri vatandaşa tuzak kurabilecek şekilde uygulanmıyor. Dolayısıyla bizim amacımız, vatandaşımıza ceza kesmek değil, yol güvenliğini ve trafik güvenliğini sağlamak. Nerde ceza yazılacağı, nasıl yazılacağı, hız limitlerinin ne olacağı, yol güzergahı üzerinde görünebilecek halde olacak. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak bir sistemi entegre edecek çalışmamız tamamlandı. Valilik olarak biz yapacağımızı yaptık. Dolayısıyla şu anda sistemin teknik kısmı ile ilgili işaretlemeler, yazılımlar ve yazılımın kalibrasyonu gibi çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

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