T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ordu Üniversitesi'nde keçiboynuzundan besin değeri yüksek çikolata üretildi

Yüksek besin değeri içeren keçiboynuzunun çikolataya eklenerek tüketim alanı genişletilmiş oldu

23 Şubat 2018 00:27

Ordu Üniversitesi tarafından keçiboynuzu ile besin değeri yüksek çikolata üretildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından antioksidan kapasitesi yüksek olan daha sağlıklı  bir çikolata üretimi gerçekleştirildi.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin ile  ekibinin çalışmasında, keçiboynuzu tozu çikolata bileşimine belirli oranda ilave edildi. Yüksek besin değeri içeren keçiboynuzunun çikolataya eklenerek tüketim  alanı genişletilmiş oldu. 

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı ve Yrd. Doç.  Dr. Şahin, Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar  hakkında bilgi verdi. Şahin, keçiboynuzunun kan şekerini düzenleyici, iltihap önleyici,  yüksek tansiyonu düşürücü, belirli kanser tiplerini önleyici birçok faydası  olduğuna işaret etti. Keçiboynuzunun genellikle pekmez olarak kullanıldığını ve buruk tadı  nedeniyle dar bir tüketici sınıfına hitap ettiğini belirten Şahin, "Bu çalışma  ile beslenme açısından önemli besin ögelerini içeren keçiboynuzu çikolata ile  birlikte tüketici portföyü genişletilerek, özellikle çocukların severek  tüketebileceği eğlenceli bir sunuma kavuşturuldu." değerlendirmesinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yarılgaç ise başarılı çalışmadan dolayı Şahin ve  ekibine teşekkür etti.

ETİKETLER

çikolataşekerkeçiboynuzu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24