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Dünya

ORDU ÜLKEYİ KURTARMALI KAHİRE (A.A)

11 Şubat 2011 10:10

-ORDU ÜLKEYİ KURTARMALI KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır'da muhalif lider Muhammed El Baradey, ''Mısır patlayacak, ordu ülkeyi kurtarmalı'' dedi. El Baradey, internetteki sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yazdığı mesajda, ''Mısır'ın patlayacağı'' yönünde uyarıda bulundu ve ''ordunun ülkeyi kurtarmak için müdahale etmesi gerektiğini'' savundu. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devlet televizyonundaki konuşmasının ardından Twitter'da mesaj yazan El Baradey, mesajında, ''Mısır patlayacak, ordu hemen şimdi ülkeyi kurtarmalı'' şeklinde ifade kullandı. Hüsnü Mübarek, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, istifa etmeyip yetkilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'a devretiğini açıklamıştı. El Baradey, Amerikan dergisi Foreign Policy'ye yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı yetkilerinin Süleyman'a devreldilmesi Mısır'a demokrasi getirmeyeceğini savunmuştu.

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