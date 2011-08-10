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Dünya

ORDU TÜRKİYE SINIRINDA AMMAN (A.A)

10 Ağustos 2011 17:11

-ORDU TÜRKİYE SINIRINDA AMMAN (A.A) - 10.08.2011 - Suriye'de ordu, Türkiye sınırına yakın Taftanaz ve Sermin kasabalarına girdi. Suriye İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada, askerlerin 12 tank ve zırhlı araç ile Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklığındaki Sermin ve Taftanaz kasabalarına girdiği belirtildi. Suriye ordusunun söz konusu yerleşim birimlerine girişi sırasında bir kadının öldüğü, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada Suriye güçlerinin, Binniş kasabasının yakınlarında dört köylüyü öldürdüğü kaydedildi.

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