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Dünya

'Ordu teyakkuz halinde olmalı'

Kıbrıs Rum yönetimi lideri, doğalgaz arama çalışmalarına tepkilerle ilgili olarak, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri, doğalgaz arama çalışmalarına tepkilerle ilgili olarak, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun "teyakkuz halinde ve hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, doğalgaz arama çalışmalarına tepkilerle ilgili olarak, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) 'teyakkuz halinde ve hazırlıklı olması gerektiğini' söyledi.

Rum radyosunun haberine göre, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutan Yardımcılığına Andreas Petridis'in atanması nedeniyle, Rum başkanlık köşkünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 'Silahlı kuvvetlerin görevi, vatanın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Kıbrıs halkının özgürlüğünü ve itibarını korumaktır' dedi.

Rum lider, 'Münhasır Ekonomik Bölgesi'nden istifade etmesini engellemek için 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korkutmayı hedefleyen tehditlerin göğüslenmesi için Milli Muhafız Ordusu'nun teyakkuz halinde ve hazırlıklı olması şart' dedi.


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