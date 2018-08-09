Ordu Tabakhane Köprüsü çökme riskine karşı trafiğe kapatıldı

Ordu'da dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün (9 Ağustos 2018) Ünye ilçesindeki Tabakhane deresinde taşma meydana geldi. Tabakhane köprüsünün çökme tehlikesiyle karşı karşıya geldiği belirtilirkeni Karadeniz sahil yolunda ulaşımın bir süre çift yönlü olarak durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Dün meydana gelen şiddetli yağış sonrasında Ordu'da sel meydana gelmiş, yaşanan taşkınlardan 500 bin kişinin etkilendiği ifade edilmişti. Sabah saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tekrardan yoğun yağış uyarısında bulunuldu.

TIKLAYIN - Meteoroloji'den Ordu'ya yağış uyarısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığını belirterek, iklimin değiştiğine dikkati çekti ve, "Bundan sonra daha hassas olacağız" dedi.

TIKLAYIN- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ordu'da can kaybı yok; iklim değişiyor, bundan sonra daha hassas olacağız