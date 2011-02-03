-ORDU, ŞİDDET OLAYLARINA KARIŞANLARI TUTUKLADI KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'da, istifası istenen Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek yanlıları tarafından başlatılan şiddet olaylarına karışanların ordu tarafından tutuklandığı bildirildi. El Arabiya televizyonu, Tahrir Meydanı'ndaki protesto gösterilerinde yaşanan şiddetin ardından ordunun, bu olaylara karışanları tutukladığını duyurdu, ancak kaç kişinin tutuklandığını belirtmedi. Meydanın dışında kamp kuran hükümet karşıtı protestocular, ordunun müdahale etmesi çağrısında bulunmuş, ancak şiddet olayları sırasında ordu, müdahalede bulunmamıştı. Bu arada, bugün sabaha karşı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. -TRT MUHABİRİ METİN TURAN DÖVÜLDÜ Mısır'da başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda protesto gösterilerini izleyen TRT temsilcisi Metin Turan ile Zaman gazetesi foto muhabiri İsa Şimşek, şiddete maruz kaldı. Edinilen bilgiye göre Metin Turan, Tahrir Meydanı'na giderken Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yandaşlarınca yolu kesilerek feci şekilde dövüldü. Mübarek taraftarları, Metin Turan'ın kamerasını, parasını, fotoğraf makinesini ve cep telefonunu gasp etti. Metin Turan, kendi çabalarıyla Mübarek taraftarlarının elinden kurtularak Türkiye Büyükelçiliğine sığınmayı başardı. Vücudunda ağır darp izleri ve yüzünde sıyrıklar bulunan Turan'ı elçilik yetkililerinin hastaneye götüreceği belirtildi. Zaman gazetesi foto muhabiri İsa Şimşek ise önce muhalif göstericiler tarafından tartaklandı. Gösteri alanından çıkmaya çalışan Şimşek, daha sonra Mübarek yandaşları tarafından tartaklandı. Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. -KAZAKİSTAN'DAN MISIR'A SEYAHAT UYARISI Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Kazak vatandaşlarına Mısır'a gitmeme tavsiyesinde bulundu. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının ortak çabaları sonucu, Kahire'de bulunan 3'ü Tacikistan vatandaşı toplam 206 kişinin 2 özel uçakla Almatı'ya getirildiği bildirildi. Açıklamada Kazakistan'ın Kahire Büyükelçiliğinin, Mısır'daki Kazakların durumuyla ilgili olarak dost ülkelerin büyükelçilikleriyle yardımlaşarak çalıştığı belirtildi. Halen Mısır'da bulunan Kazak vatandaşlarının 14 Şubata kadar büyükelçilikle irtibata geçerek bu ülkeden ayrılmaları istenen açıklamada, ayrıca Kazak vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Mısır'a gitmemeleri tavsiye edildi.