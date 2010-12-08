-ORDU KOMUTANINA ROKETLİ SALDIRI ŞÜPHESİ İSLAMABAD (A.A) - 08.12.2010 - Pakistan Ordu Komutanı General Eşvak Kayhani'nin Güney Veziristan'daki ordu birliklerinini ziyareti sırasında atılan 4 roket paniğe neden oldu. Geo News televizyonunun haberine göre, ölen ya da yaralanan olmadığı roketli saldırıda, General Kayhani güvenli bir sığınağa alındı. Güvenlik güçlerinin, kısa süre sonra saldırıya ağır silahlarla karşılık verdiği ve bölgede operasyon başlattığı belirtildi. -SVAT'TA 3 TALİBAN ÖLDÜRÜLDÜ- Güvenlik güçlerinin Svat bölgesindeki Taliban militanlarına düzenlediği operasyonlarda 3 militanın öldürüldüğü bildirildi. Mingora'daki ordunun karargahından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Pakistan ordusu Svat bölgesinde yeniden güç kazanmak isteyen Taliban'a karşı Kasım ayı başından beri operasyonlarını yoğunlaştırmıştı.