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Ordu Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri hava muhalefeti iptali

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU-Giresun Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

25 Ağustos 2017 17:39

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU-Giresun Havalimanı\'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Uçakların Trabzon\'a yönlendirildiği belirtildi.
Türkiye\'de deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı\'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle dün geceden itibaren uçak seferleri yapılamıyor. Şiddetli sağanak yağmur ve rüzgar nedeniyle dün geceden itibaren şu ana kadar 10 uçak seferinin iptal edildiği, bazı uçakların da Trabzon Havalimanı\'na yönlendirildiği belirtildi.

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