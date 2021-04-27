Ordu Fatsa'da lokanta, kafe, bungalov ev için kesilen ağaç sayısı 300'e yaklaştı

Ordu Fatsa merkezdeki tek ormanlık alandaki ağaçların da kesilmesi büyük tepki yarattı. Kesimin devam ettiği alana giden çevre derneği Avukatı Nur Hilal Gündüz, "Gördüğünüz gibi burada bir sürü ağaç yığılmış bir şekilde duruyor. Ağaçların bir kısmı devrilmek üzere, hepsi odun olmuş, kesilmiş. Kesim halen devam ediyor. Sadece yol için kesilen ağaçların miktarı 300’ü bulmuştur. Bundan sonrasında bahsedilen proje alanında bence çok daha büyük bir kıyım olacak" dedi.

İddiaya göre, 300’e yakın ağaç kesiminin yapıldığı 99 dönümlük alana “lokanta, kafe, bungalov evler, yürüyüş yolu” yapılacak. Bölgeye giderek açıklama yapan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Nur Hilal Gündüz, şöyle konuştu: