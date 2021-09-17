Ordu'da taş ocağı için 'ÇED gerekli değil' kararına durdurma

Altınordu Belediyesi'nin Ulubey ilçesi sınırlarında kalan yaklaşık 1000 nüfuslu Eymür Mahallesi’nde hazırladığı 'Andezit Taş Ocağı ve Konkasör Tesisi' projesinde mahalleli, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değil' kararı verilmesine karşı imza topladı, hukuk mücadelesi başlattı.

Ordu İdare Mahkemesi de bilirkişi raporunda teknik olarak yeterli ve uygun olmadığı belirtilen 'ÇED gerekli değil' kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma verdi.

Mahkeme heyeti, kararda doğaya telafisi güç zararlar verebileceği vurgusu yaptı. Mahkeme kararında, "Projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde canlı ve bitki çeşitliliği, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetler, tatlı su kaynakları projeden olumsuz etkilenecektir. Proje tanıtım dosyası eksik olduğu ve yeterli teknik-bilimsel gereklilikler doğrultusunda hazırlanmadığı, ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Eymür Mahallesi'nin muhtar azası Muhammet Günaydın, "3 senedir Altınordu Belediyesi ile taş ocağı konusunda münakaşa içindeyiz. Bu kayanın oluşumu belli. Depremle yıkılmış, devamında heyelan var. Sürekli yağış alan bölgeyiz ve sürekli uçuklar oluyor. Bu taş ocağı, vatandaşı her türlü mağdur edecekti. Belediyeye bunu ilettik. Altınordu Belediyesi, taş ocağını almak için geldiğinde yollarımızı yapma teklifinde bulundu. 'Taş ocağını verin, yollarınızı yapalım' dediler. Taş ocağını almak için artık rüşvet mi istedi, rüşvet mi verdi; anlamadık. Taş ocağını almak için yol yapacaksa rüşvet veriyor ama taş ocağını alıp da yolumuzu yapacaksa da rüşvet istiyor" diye konuştu. (DHA)