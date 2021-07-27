Ordu'da sağanak yağış başladı; yollarda su birikintileri oluştu

Meteoroloji'nin sağanak yağışa karşı uyardığı illerden Ordu'nun Fatsa ilçesinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sahil yolu ile ara sokaklarda görülen su birikintileri, zaman zaman sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, trafikte ise aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan sağanak bazı vatandaşları tedirgin ederken, kimileri ise yağışa hazırlıksız yakalandı.

Öte yandan Ordu Valiliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü’nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, bölgede görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Temmuz tarihi gece saatlerinde etkisini arttırarak devam edebileceğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, “İlimiz ve çevrelerde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olacağı tahmin edilmekte olup, yağışların 28 Temmuz günü ilk saatlerde etkisini azaltması beklenmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli ve şiddetli yağışlar nedeniyle görevli olan tüm kurum ve kuruluşların araç, gereç ve personelleri ile beraber meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına karşı tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekilmişti.



