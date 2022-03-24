Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü!

Ordu’da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren Sinan Şimşek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre; Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, Sinan Şimşek (36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu.

Sabaha karşı tartışan çift sonrasında kavga etti, Eda Evli Sinan Şimşek'e ait cep telefonuna KADES uygulamasını indirerek yarım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ip benzeri bir cisim ile boğulmuş ve ağır yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, bugün toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)