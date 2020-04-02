Ordu'da bir mahalle Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Ordu’nun Kabataş ilçesinde Elbeyi Mahallesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması sonucu yapılan testler sonucunda Koronavirüs vakaları tespit edildi.

Testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişi sayısının yüksek olduğunun belirlenmesinin üzerine salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar mahallede karantina kararı alındı.

Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ordu Valiliği, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını açıkladı.

24 ilde 63 belde, köy ve mahalle karantinada

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; 1 Nisan 2020 itibariyle Koronavirüs salgını nedeniyle 23 şehirdeki 62 belde, köy ve mahalle karantina altına alınmıştı. Ordu’nun eklenmesi ile il sayısı 24’e belde, köy, mezra ve mahalle sayısı ise 63’e yükseldi.

Giriş ve çıkışların durdurulduğu, vatandaşlara gıda yardımı yapılan belde, köy, mezra ve mahallenin yer aldığı şehirler şunlar: Malatya, Bartın, Çorum, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kütahya, Gümüşhane, Çankırı, Çanakkale, Giresun, Yozgat, Kars, Sivas, Artvin, Konya, Samsun, Rize, Trabzon, Zonguldak, Van, Muş ve Ordu. (İHA)