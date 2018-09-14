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Politika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kurtulmuş'a ağır sözler (2)

PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından ağır sözler içeren paylaşımlarını, yaklaşık 1 saat sonra kaldırdı

14 Eylül 2018 03:03

PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından ağır sözler içeren paylaşımlarını, yaklaşık 1 saat sonra kaldırdı. 

 

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PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz AK Parti Genel Başkan VekiliMilletvekili Numan Kurtulmuş
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