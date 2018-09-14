Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kurtulmuş'a ağır sözler (2)
PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından ağır sözler içeren paylaşımlarını, yaklaşık 1 saat sonra kaldırdı
14 Eylül 2018 03:03
PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından ağır sözler içeren paylaşımlarını, yaklaşık 1 saat sonra kaldırdı.
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