Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AKP'nin adayı Engin Tekintaş seçildi.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 18 Eylül'de görevinden istifa etmişti. AKP Genel Merkezi'nin isteği üzerine istifa ettiği belirtilen Yılmaz, istifasından önce Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.

Yılmaz Twitter hesabından Numan Kurtulmuş hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi...

'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı."

Ne olmuştu?

Ordu’da, 23 Temmuz 2017’de Aybastı Perşembe Yayla Şenliğinde dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokol tribününde kavga çıkmıştı. O dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğünden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına atanmıştı.