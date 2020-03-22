Ordu Belediye Başkanı’ndan '65 yaş uyarısı' yapan vatandaşa: Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası bir Twitter kullanıcısının yaşını paylaşmasına esprili bir yanıt veren Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış. Sizleri tanımak güzeldi, kendinize iyi bakın” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de her geçen gün artmakta olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan kararla, 65 ve üstü vatandaşlara en risk altındaki grup oldukları gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı geldi. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar sonrası özellikle siyasetçilerin yaşları sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar sonrası bir Twitter kullanıcısı Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in doğum tarihini paylaşarak, “Mehmet Amca çıkma dışarı, sokakta görürsem belediyeyi ararım” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımı alıntılayan Başkan Güler ise “Ben yakalandım gençler, buraya kadarmış. Sizleri tanımak güzeldi, kendinize iyi bakın” dedi.